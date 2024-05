Giordano: “Conferenza De Laurentiis? Brutto intervento, inesattezze anche su Micheli”

Nella giornata di ieri, durante una conferenza stampa, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato delle dichiarazioni. Il giornalista Antonio Giordano è intervenuto a Radio Marte proprio per commentare le parole del patron azzurro.

Ecco le sue parole: “Come giudico la conferenza stampa di ieri di Aurelio De Laurentiis? Bisogna entrare nella logica di avere a che fare un uomo che crede di poter orientare il pensiero attraverso delle tesi che sono vaghe, approssimative, discutibili e spesso contraddittorie. E’ stata una brutta conferenza stampa”.

Poi Giordano ha continuato: “De Laurentiis ha detto un’inesattezza anche quando ha affermato d’aver scelto lui Ngonge e quando ha scaricato le responsabilità degli altri acquisti sullo scouting, perché lo scouting non c’è più: Mantovani è stato dirottato alla Primavera e a Micheli sono stati dati poteri più ampi. Nella frase di De Laurentiis c’è volutamente una inesattezza nel non dare a Micheli le colpe che non sono non tutte sue ma gli appartengono”.