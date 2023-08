Gazzetta – Il Napoli non molla Koopmeiners: le ultime

Il Napoli è ancora sulle tracce di Koopmeiners.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’olandese è ancora nel mirino del Napoli: “Oggi, nel merito, si aspettano novità sul fronte bergamasco. Arriverà un colpo di scena? Di sicuro De Laurentiis si sta mettendo nelle condizioni di portare comunque a compimento un grande colpo a centrocampo. Detto che quello di Cajuste non è per nulla male e lo svedese sta già mostrando intelligenza e capacità di ambientamento al nostro calcio”.