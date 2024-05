TMW – La rottura tra Allegri e Giuntoli risale a Gennaio, i dettagli

Tra le cause della rottura tra Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli c’è anche il mercato di gennaio. Dopo il girone d’andata, la Juventus era a pari punti con l’Inter e Allegri, che aveva perso subito sia Pogba che Fagioli, aveva richiesto al dirigente un rinforzo esperto a centrocampo per affrontare meglio l’emergenza con cui conviveva da mesi.

Allegri non aveva chiesto acquisti stravaganti, ma semplicemente uno tra Giacomo Bonaventura e Roberto Pereyra. Entrambi i centrocampisti, in scadenza di contratto, sarebbero stati acquistabili per pochi milioni di euro e avrebbero potuto dare un contributo immediato alla squadra. Tuttavia, Giuntoli ha concluso nelle ultime ore l’acquisto di Carlos Alcaraz dal Southampton. Lo riporta TMW.