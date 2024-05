“ADL ha scelto, è lui il prescelto per la panchina”: l’indiscrezione

Il termine della stagione si avvicina, e il Napoli continua a valutare i vari nomi per la panchina azzurra. Proprio di questo ha parlato Gianluca Gifuni a Radio Marte, svelando il prescelto di ADL.

Ecco le sue parole: “Gian Piero Gasperini sarebbe l’allenatore ideale per ricostruire il Napoli e pare che il club azzurro abbia giudicato il mister la migliore soluzione per il futuro. Per Antonio Conte, a quanto ci risulta, ci sono stati dei contatti, anche se Aurelio De Laurentiis ha detto in conferenza di non parlargli da novembre”.

Poi Gifuni ha continuato: “Si lavora per capire se esistano i termini di un accordo, ma Gasperini, lo ripetiamo, viene considerato il mister ideale per ricostruire il Napoli. Il suo nome era venuto fuori già nelle scorse settimane ed ora torna in maniera importante”.