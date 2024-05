Il Roma – Il budget sul sostituto di Osimhen sarà di 40 milioni

L’addio di Victor Osimhen sembra inevitabile: la clausola di 120 milioni è pronta per essere attivata. Il Paris Saint Germain ha confermato l’interesse per l’attaccante nigeriano.

Tuttavia, il suo agente sta esplorando anche la Premier League, con Chelsea e Manchester United potenziali acquirenti. Il Napoli non è disposto a fare concessioni: richiede l’intero importo, con un possibile piccolo sconto, ma non inferiore ai 100 milioni. Il sostituto di Osimhen dipenderà molto dal nuovo allenatore e ci sarà un budget di 40 milioni per l’acquisto. Lo riporta Il Roma.