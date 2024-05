Tuttosport – ultima di Italiano al Franchi, molti lo rimpiangeranno

Oggi, contro il Napoli, Vincenzo Italiano saluterà il Franchi per l’ultima volta, cercando di chiudere in bellezza con l’8° posto e la qualificazione alla Conference League 2024/25.

Il grande sogno, però, è tornare con un trofeo da festeggiare: la finale di Conference League che la Fiorentina disputerà ad Atene contro l’Olympiacos il 29 maggio. Il tecnico siciliano non ha parlato ieri, ma lo farà stasera dopo la partita e poi mercoledì prossimo al Viola Park in conferenza stampa per il Media Day organizzato dalla UEFA. È facile immaginare la commozione che lo accompagnerà e il fatto che molti a Firenze lo rimpiangeranno. Lo riporta Tuttosport oggi in edicola.