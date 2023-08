Il Mattino – ADL sta accontentando tutti: Kvara attende il suo momento per discutere del rinnovo

Kvara è in attesa di capire quando verrà rinnovato il suo contratto.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’attaccante vorrebbe un confronto con ADL: “De Laurentiis sta davvero soddisfacendo le richieste dei campioni d’Italia. Rinnovano quasi tutti, ultimo in ordine di tempo Mario Rui. E c’è una questione che va affrontata: il contratto di Kvara. Il georgiano attende con pazienza che arrivi anche il suo momento e De Laurentiis ha chiesto (e ottenuto) agli agenti di aspettare la fine del mercato per ridiscutere i termini del contratto: vero che è ancora lunghissimo, altri 4 anni, ma è chiaro che in questo momento è uno con gli stipendi meno pagati della rosa azzurra. Ed è una questione che va affrontata”.