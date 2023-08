Il Mattino – Zielinski dice “no” ad ADL! Il polacco è pronto a lasciare Napoli: le ultime

Piotr Zielinski ha detto no all’offerta al ribasso di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato da Il Mattino, oggi in edicola, il suo destino sarebbe in Arabia. Il polacco ha il contratto in scadenza con il Napoli nel 2024, e ADL gli ha offerto un rinnovo per 2.2 milioni di euro annui, nettamente inferiori ai 3.5 milioni percepiti attualmente. L’Al Ahli ha messo sul piatto 36 MLN di euro in tre anni. Dopo il no alla Lazio, l’Arabia potrebbe davvero essere la sua prossima destinazione. Il Napoli ora fa sul serio e ha chiesto per il suo cartellino almeno 20mln, cifra che il club di sceicchi sarebbe disposto a pagare.