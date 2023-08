L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul futuro di Mario Rui. Secondo il quotidiano sembra che ci siano delle tensioni riguardo al contratto di Mario Rui con il Napoli. Attualmente, non sembra esserci un accordo per estendere il suo contratto fino al 2026. Questa situazione è stata riconosciuta anche dal mister Garcia. Nel caso in cui dovesse ricevere un’offerta adeguata da un’altra squadra, Mario Rui sarebbe disposto a considerarla attentamente. La Lazio potrebbe essere interessata al giocatore. Tuttavia, il Napoli avrebbe richiesto una cifra di 20 milioni di euro per venderlo.