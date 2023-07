Tmw – Ecco il nuovo nome come vice Anguissa, i dettagli

Il Napoli sta lavorando soprattutto sul difensore centrale che dovrà la pesante eredità di Kim Min-Jae, con Danso del Lens che diventa il primo nome della lista. Ma allo stesso tempo anche De Laurentiis e Meluso cercano elementi che possano completare l’organico a disposizione di Rudi Garcia.

Il tecnico francese ha chiesto l’arrivo di un centrocampista per ricoprire il ruolo di vice Anguissa e in tal senso , secondo le ultime notizie di TMW, il nome giusto potrebbe essere quello di Jens Cajuste del Reims. Il classe 99 di qualità, prospettiva e flessibilità, potrebbe concludersi con costi abbordabili sia in termini di cartellino che di ingaggio. Una volta che sarà definita l’uscita di Diego Demme, che piace in Germania, il Napoli potrà decidere se affondare il colpo