Bruscolotti: “La società saprà operare al meglio. Vi dico chi prenderei per il dopo Kim”

Beppe Bruscolotti è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio. Durante la trasmissione di 1 Football Club, l’ex capitano del Napoli ha parlato del calciomercato, in particolare quello del Napoli. Inoltre, da ex difensore, ha rivelato chi prenderebbe per sostituire Kim Min-Jae. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

La piazza sembra essere particolarmente preoccupata per un Napoli che non registra ancora acquisti importanti. Cosa pensa a riguardo?

“L’esperienza insegna… L’anno scorso si faceva lo stesso discorso, e poi è successo quel che è successo. Sono giorni in cui si progettano le strategie giuste per completare quel che sarà l’organigramma. La società saprà operare al meglio, ed anche se tutti si aspettano acquisti preferisco sempre predicare tranquillità”.

Molti guardano al mercato delle altre squadre come termine di paragone. Le rivali del Napoli si stanno davvero muovendo così bene?

“Stanno cambiando abbastanza anche se, per esperienza, posso dirvi che, quando si cambia molto, si necessita del tempo utile per integrare i nuovi acquisti. Anche loro, dunque, dovranno dimostrare, e comprare non è sempre sinonimo di vittoria. È sempre il campo a decretare il verdetto finale, ed i giudizi prematuri lasciano il tempo che trovano”.

Raspadori sulla fascia destra una scelta che la convince?

“Molto dipenderà dal ragazzo, e su come impatterà con questa novità. Personalmente, Jack è un calciatore che vedrei meglio dietro la punta. Tuttavia, sono anche del parere che un giocatore di qualità possa essere impiegato in diversi ruoli”.

Chi terrebbe tra Politano e Lozano?

“Dei due terrei Politano. Dei due è quello che garantisce maggiore proficuità. Tuttavia, parliamo di giocatori che non possono dire di aver fatto la differenza. Gli azzurri, in qualsiasi caso, non perderebbero troppo… Non abbiamo visto granché in questi anni, soprattutto da parte di Lozano ci si aspettava di più. D’altronde, certi ingaggi credo abbiano contribuito anche a rompere determinati equilibri in passato”.

Fra i vari nomi che si fanno per il sostituto di Kim crede possa esserci una sorpresa utile anche a promuovere Ostigard come titolare?

“Devo ammettere che Schuurs del Torino è un calciatore che mi piace particolarmente. Un difensore di qualità, sul quale si è espresso anche il mio amico Krol. In questo momento, però, non possiamo che affidarci alle valutazioni che il club riterrà più opportune”.