UFFICIALE – Napoli, ceduto Marranzino in prestito secco alla Juve Stabia

Un altro giovane del Napoli viene ceduto in prestito ad una squadra di Serie C. Stavolta è il turno dell’attaccante Pasquale Marranzino, classe 2004, che nel corso di questa nuova stagione giocherà con la casacca della Juve Stabia. Di seguito, il comunicato ufficiale delle Vespe. “La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, dalla SSC Napoli, a titolo temporaneo, dell’attaccante Pasquale Marranzino, classe ’04, fino al 30 giugno 2024. Il calciatore, nativo di Napoli, è cresciuto calcisticamente nella SSC Napoli”.