Ex Napoli – Sirene turche per Ndombele, su di lui c’è il Fenerbahce

Tnaguy Ndombele, ex calciatore del Napoli, ha fatto ritorno al Tottenham dopo l’esperienza del prestito. Il suo futuro però potrebbe non essere in Premier League. Su di lui infatti, ci sono delle sirene dalla Turchia, più precisamente dal Fenerbahce. Al momento però, il club turco ha richiesto solamente informazioni alla società londinese. A riportare è il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira sul suo profilo Twitter. “Il Fenerbahce ha chiesto informazioni per il prestito del centrocampista del Tottenham Tanguy Ndombele”.