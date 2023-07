Primavera, definite date e luogo del ritiro degli azzurrini

Quest’anno la Primavera del Napoli è retrocessa lasciando una macchia nel magico scudetto vinto dalla prima squadra. Intanto, molti azzurrini sono stati convocati nel ritiro di Dimaro per un’attenta valutazione di mister Rudi Garcia. Ben presto anche la Primavera sarà in ritiro per preparare la nuova stagione. Gli azzurrini partiranno il 20 agosto ad Alfedena, in provincia di L’Aquila, e vi resteranno fino al giorno 30 dello stesso mese. L’obiettivo è fondamentale: ritornare subito in Primavera 1. Lo riporta in esclusiva l’account Twitter Giovanili Napoli.