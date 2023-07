Nella prima pagina di oggi Il Mattino dedica allo sport il taglio basso. Fra gli argomenti che tengono banco in casa Napoli c’è l’addio di Kim, allora il quotidiano partenopeo titola “C’è Danso per sostituire Kim”. Il classe ’98 è da tempo nel mirino del Napoli. “Primo test, spazio ai giovani”, continua. Oggi, infatti, il Napoli inizierà davvero la sua stagione con la prima amichevole alle 18 con i dilettanti della Anaune Val di Non.