De Laurentiis: “Giuntoli mi ha colto di sorpresa, ecco il perché”

Oggi sono state presentate le nuove maglie a bordo della nave da crociera MSC Europa. Subito dopo la presentazione, il presidente Aurelio De Laurentiis ha risposto alle domande dei cronisti che hanno assistito all’evento. In particolare, uno di loro gli ha chiesto di Giuntoli e delle sue dichiarazioni in cui ha rivelato la sua passione per la Juventus. “Non me le aspettavo proprio le sue dichiarazioni – ha risposto – Mi ha colto proprio di sorpresa, se me ne fossi accorto prima me ne sarei liberato prima“.