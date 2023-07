Scotto: “Zielinski e Lozano? Chiaramente l’accusa di De Laurentiis è ai procuratori”

Durante la presentazione della maglia, Aurelio De Laurentiis ha colto l’occasione per mandare varie frecciatine. Una di queste è, secondo i rumours, per Zielinski e Lozano che non hanno ancora rinnovato i loro contratti. Il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, ha pubblicato un tweet a riguardo. “Il presidente De Laurentiis manda le solite frecciate ai giocatori in scadenza – ha scritto Scotto – confermando che le immancabili voci su giocatori che sono disponibili a rinnovi al ribasso sono prive di fondamento. La preoccupazione è che senza offerte importanti Zielinski e Lozano restino in scadenza. Chiaramente l’accusa non è ai giocatori, ma ai procuratori che senza rinnovo li spingono a restare per liberarsi a zero“.

