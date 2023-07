Champions League, arriva la decisione della UEFA sul Barcellona

Aveva fatto molto scalpore il cosiddetto caso Negreira scoppiato in Spagna lo scorso 23 marzo. L’UEFA aveva aperto un’indagine per la violazione del quadro giuridico da parte del Barcellona. L’accusa affermava che il club di Joan Laporta aveva effettuato dei versamenti a José Maria Enriquez Negreira, ex vice presidente del Comitato Tecnico degli Arbitri, dal 2016 al 2018. Il rischio, in termini di giustizia sportiva, era l’esclusione dalla Champions League.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo La Vanguardia, il club catalano ha ricevuto lo scorso venerdì la conferma che i campioni di Spagna potranno partecipare alla Champions League 2023/2024. Proprio grazie alla vittoria della Liga, il Barça sarà squadra di prima fascia. Per la conferma si dovrà comunque attendere la ratifica del Comitato d’Appello della UEFA.

Joan Laporta ha fatto il possibile per evitare una punizione sportiva prima che ci fosse la sentenza ufficiale del tribunale civile spagnolo. Tuttavia, il processo giudiziario è ancora in corso. Per Jean Samuel Leuba e Mirjam Koller Trunz, i due ispettori del massimo organo del calcio europeo, non finisce qui: sono state richieste ulteriori delucidazioni attraverso un documento che riporta 71 domande a cui il Barcellona dovrà rispondere.