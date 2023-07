Schira: “Adama Traoré è stato offerto a tre italiane”

Il nome di Adama Traoré è fra quelli più gettonati per poter sostituire il partente Hirving Lozano. Ad oggi, non si sa ancora nulla sulla trattativa in uscita, soltanto che ormai è certa e che ci dovrebbe esser stato qualche piccolo interesse dall’Arabia Saudita. Al Chucky piace molto la Premier, ma per ora nessun club si è fatto avanti. Intanto, ritornando all’ex Barcellona, pare che sia stato offerto a Roma, Milan e anche al Napoli. I tre club stanno riflettendo. Il giocatore, lo ricordiamo, è svincolato e arriverebbe dunque a parametro zero. Lo scrive l’esperto di calciomercato Nicolò Schira sul suo profilo twitter: “Lo svincolato Adama Traoré è stato offerto a Milan , Roma e Napoli nelle ultime 2 settimane. I club italiani stanno riflettendo…”.