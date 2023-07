Rai, Venerato: “De Laurentiis ha comunicato a Garcia la permanenza di Osimhen”

Il futuro di Victor Osimhen sarà fondamentale per il prossimo mercato del Napoli. Ciro Venerato, esperto di mercato di Rai Sport, ha rivelato durante la trasmissione ‘Domenica Sportiva’ una telefonata tra Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia. Durante la chiamata, il presidente avrebbe promesso al nuovo allenatore che il giocatore nigeriano rimarrà in squadra per almeno un’altra stagione.

Il giornalista riporta: “De Laurentiis ha comunicato a Garcia che Osimhen rimarrà sicuramente al Napoli per un’altra stagione. Sarà necessario raggiungere un accordo economico, aumentando il suo stipendio fino a circa 7 milioni all’anno e magari inserendo una clausola di rescissione bassa per permettere all’agente di liberarlo tra un anno. Questa è la strategia principale adottata dal Napoli”.