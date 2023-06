Petagna: “Il mio gol più bello con la maglia del Napoli. Top 3 con cui ho giocato? Metto due calciatori azzurri”

Andrea Petagna, attaccante del Monza con un passato al Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale Twitch ilrossopiubelloditwitch, dove ha parlato di alcuni suoi ex compagni di squadra e non solo.

“Top 3 dei giocatori con cui ho giocato? Zielinski, Osimhen e Ilicic. Perché ho inserito Zielinski? Tecnicamente è un fenomeno, sia con il destro che con il sinistro. Ha una qualità incredibile, fa proprio la differenza secondo me. Il difensore più forte? Dico Koulibaly e dopo di lui Chiellini. Gol più bello della mia carriera? Quello in rovesciata con il Napoli contro la Sampdoria, sì ho segnato in rovesciata!”