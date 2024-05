Fiorentina e altri club italiani su Zaniolo: la situazione

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky, ha fornito un aggiornamento su Nicolò Zaniolo, attaccante dell’Aston Villa in prestito dal Galatasaray. Domattina il classe 1999 si opererà al metatarso, di seguito giovedì inizierà la riabilitazione per recuperare ed essere a disposizione in vista del ritiro estivo. Per quanto riguarda il suo futuro, l’ex Roma e Inter, potrebbe tornare proprio in Italia. La Fiorentina infatti, starebbe spingendo molto per l’attaccante, su di lui resta l’interesse anche di altri club italiani.