Moggi a bordocampo in Napoli-Juve primavera, multata la società! I dettagli

La Ssc Napoli è stata multata di 2500 euro dalla Figc per non aver impedito l’accesso di Luciano Moggi, radiato dall’ordinamento federale, alla partita Napoli-Juve primavera del giorno 14 gennaio 2023.

− Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione

delle indagini di cui al procedimento n. 502 pf 22-23 adottato nei confronti della società

S.S.C. NAPOLI S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

S.S.C. NAPOLI S.p.A., a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 6, comma 3, del

Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito e, comunque, non impedito

l’indebito accesso – vietato dall’art. 9, comma 2, lett. c), del Codice di Giustizia

Sportiva – e la presenza nel recinto di gioco del sig. Luciano Moggi, soggetto

radiato dall’ordinamento federale, prima dell’inizio della gara Napoli-Juventus

del 14/01/2023, valevole per il Campionato Primavera 1 e disputata presso lo

stadio “Arena G. Piccolo”, nel centro sportivo sito in Cercola (NA);

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva,

formulata dal Sig. Aurelio DE LAURENTIIS, in qualità di Presidente, per conto della

società S.S.C. NAPOLI S.p.A.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo

raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2.500,00 (duemila

cinquecento/00) di ammenda per la società S.S.C. NAPOLI S.p.A.;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.