Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal in merito allo questione Giuntoli: “De Laurentiis è il giudice nella trattativa Juve-Giuntoli. Qualora decidesse di non liberarlo entro il 30, i bianconeri non andranno a chiedere una deroga alle Lega e andrebbero avanti con Manna, in attesa di accogliere il nuovo ds nell’estate del 2024 dopo la scadenza con il Napoli”.