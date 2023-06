Pau Torres ad un passo dall’Aston villa: sfuma un altro obiettivo del Napoli

Dopo Danso vicino al rinnovo con il Lens, c’è un altro nome da depennare per sostituire Kim. Pau Torres, difensore del Villareal è vicinissimo all’Aston Villa, pronto a firmare il contratto fino al 2028. A darne la notizia è il giornalista Nicolò Schira: “Lo spagnolo ha trovato l’accordo fino al 2028 con l’Aston Villa. Il contratto di Torres con il Villareal scade nel 2024 e vuole andare via”. Un ulteriore conferma arriva da Fabrizio Romano che parla di accordo non ancora chiuso ma in via di definizione. Pau Torres è la prima scelta di Emery per rinforzare la difesa del club inglese.