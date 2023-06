Antonelli: “Osimhen? Non credo resterà al Napoli. Vi spiego il motivo”

Stefano Antonelli, ex direttore sportivo e procuratore, ha parlato del futuro di Victor Osimhen ai microfoni di Sportitalia, durante la trasmissione “Sportitalia Mercato”.

Queste le sue parole: “Difficile poter pensare a una sua permanenza al Napoli, non tanto perché non ci sono le economie per prenderlo. Credo che alla fine se ne vada perché percepisco, anche all’interno del sistema Napoli, un pò di timore nel doverlo tenere a tutti i costi. Lui è straordinario e anche ambizioso, non si ha la certezza che possa ripetere la stagione appena conclusa. Secondo me Osimhen sarà nella condizione di poter andare in un grandissimo club e il Napoli potrà andare sul mercato per sostituirlo”.

Poi continua: “Il Napoli ci ha insegnato tanto: il calcio non è finito con Higuain e Cavani, tutti sapevano del valore di Osimhen. La squadra ripartirà da nomi importanti. Nome specifico? Beto in qualche modo può incarnare, con debiti paragoni, qualcosa di molto simile. Il Napoli potrà continuare a essere protagonista“.