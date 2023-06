Crosetti: “Non credo ci sarà un contraccolpo da Spalletti a Garcia”

Maurizio Crosetti, giornalista del quotidiano la Repubblica, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal.

Queste le sue parole sul club partenopeo: “Il progetto Napoli con De Laurentiis? Il presidente è un uomo solo, ogni allenatore è entrato in conflitto con lui ma le sue scelte vanno rispettate: il progetto continua fin quando c’è una società solida finanziariamente. Giuntoli ha scelto giocatori che sono stati valorizzati. Non credo ci sarà un contraccolpo da Spalletti a Garcia ma potrebbe esserci se le idee luminose di Giuntoli non saranno continuate da altri”.

Poi parentesi su Osimhen: “È nel mirino di offerte irrinunciabili forse dalla Premier, ma sappiamo quanto sia stato decisivo in una delle più belle squadre della storia del calcio italiano. De Laurentiis può permettersi di dire no a certe offerte e potrebbe mandare un grandissimo segnale”.