Tuttosport – La Juventus valuta diverse cessioni importanti

Il giornale Tuttosport riporta oggi che la Juventus potrebbe valutare alcune cessioni importanti, tra cui quella di Federico Chiesa. Il Barcellona ha mostrato interesse per l’esterno bianconero e anche l’Aston Villa sembra apprezzarlo. Si parla già di un prezzo richiesto dalla Juventus: 60 milioni di euro. Il Chelsea ha mostrato interesse per Dusan Vlahovic, ma la sua squadra attuale non accetterà offerte al di sotto del valore di mercato dell’attaccante. Anche il Tottenham ha mostrato interesse per Bremer, ma le trattative inizieranno solo se la proposta supera gli 80 milioni di euro.