GdS – Napoli e Inter su Scalvini, valutazione alta destinata a salire

Giorgio Scalvini potrebbe essere uno dei pezzi pregiati di questo mercato estivo. 20 anni da compiere, il difensore dell’Atalanta è un fedelissimo di Gasperini che lo ritiene indispensabile nella sua linea a 3. Titolare inamovibile nell’Under 21, Scalvini è richiesto da tantissimi club, ma la valutazione che ne fa l’Atalanta, 40 milioni, spaventa un po’ le pretendenti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in Italia ci pensa l’Inter che deve rimpiazzare Skriniar e dopo il precedente Bastoni potrebbe pescare nuovamente tra le fila bergamasche. Anche in Napoli che perderà Kim appena verrà attivata la clausola, farà un tentativo per il calciatore, consapevoli che i 40 milioni richiesti sono destinati a salire in futuro.