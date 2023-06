Roma – Jacomuzzi: “Il Napoli riuscirà a vincere anche con Garcia”

L’ex calciatore Carlo Jacomuzzi, in una lunga intervista rilasciata al quotidiano Roma, si è soffermato sulla scelta di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli.

Questo quanto dichiarato: “È un tecnico di qualità ed esperienza. Conosce l’italiano ed il nostro campionato, così come la Champions League, che ha giocato in diverse occasioni. Quando si parlava di allenatori come Vincenzo Italiano nutrivo qualche dubbio. Quando si va a giocare al Camp Nou, allo Stamford Bridge o a Monaco ci vuole esperienza e capacità di avvicinarsi a queste partite. È fondamentale preparare la squadra non soltanto a livello tattico, ma soprattutto mentale. De Laurentiis ha scelto un tecnico che può vantare simili qualità”.

Poi, parentesi su Osimhen: “Cederlo per 150 milioni? Subito! Mai guardarsi indietro, bisogna guardare avanti. D’altronde, morto un papa se ne fa un altro. Il potenziale e le qualità del giocatore non si discutono, però l’offerta sarebbe incredibile. Caratteristiche del suo eventuale sostituto? Andrà compreso come Garcia vorrà fare giocare la propria squadra, e quali saranno le sue esigenze. Se vuole un uomo di profondità, come Osimhen, o se un uomo di manovra, o ancora un uomo d’area di rigore. Ciò detto, Raspadori e Simeone non sono certo due allocchi. Jack ha difatti tutte le qualità per poter raccogliere l’eredità di Osimhen. È un nazionale italiano, e chi altro dovrebbe schierare una squadra italiana se non un nostro nazionale? Le qualità ci sono, va solo garantita fiducia e decisa una variazione tattica che possa prediligere la manovra e non principalmente la profondità, al fine di consentire l’esplosione di un calciatore come Raspadori“.