De Paola: “Il mercato del Napoli non s’illumina d’immenso”

Il giornalista Paolo De Paola, nel suo editoriale per Sportitalia, si è soffermato sulle ultime notizie in casa Napoli.

Queste le sue parole: “Nonostante la tracotante e narcisistica presenza di De Laurentiis, il Napoli non s’illumina d’immenso. Anzi, le voci di un clamoroso passaggio di Osimhen al PSG si infittiscono con la clamorosa cifra che accompagnerebbe la trattativa: 180 milioni. Lo stesso valore di mercato di Mbappé. Il presidente del Napoli ha abituato tutti a ragionare sui fatti e se dovesse incassare una cifra simile sicuramente potrebbe chiudere in attivo la campagna acquisti rinforzando ulteriormente la squadra da mettere a disposizione di Garcia. Il tecnico francese ha un compito pazzesco: provare a vincere la Champions. È stato ingaggiato per le sue esperienze a livello internazionale e per la sua capacità di gestire grandi campioni”.