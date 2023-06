Tuttosport – Napoli, ADL ha ripreso i contatti con Giuntoli, la situazione

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha recentemente ripreso a collaborare con Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo che ha contribuito ai successi della squadra azzurra. Secondo Tuttosport, dopo aver dedicato tempo alla ricerca di un nuovo allenatore, il patron dei partenopei ritiene che la questione professionale con il suo ds sia ormai finita.

Il dilemma riguarda la possibilità di lasciarlo libero di lavorare per una concorrente diretta, poiché il suo valore è ben noto al dirigente e non si tratta solo di questioni economiche. Giuntoli è paziente nella situazione attuale e non cerca di agire in modo forzato, consapevole che potrebbe peggiorare la situazione. Nel frattempo, sta valutando attentamente il suo nuovo team, che non includerà alcuno dei suoi collaboratori storici come Stefano Stefanelli o Giuseppe Pompilio.