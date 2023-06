Giovanni Di Lorenzo, illustre capitano della squadra campione d’Italia, rinnoverà senza ombra di dubbio.

Come riportato stamane dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, l’accordo con il Napoli non è un problema fatto di tempistiche. Prima dell’inizio della prossima stagione, dovrebbe dunque arriverà la firma del contratto che legherà Di Lorenzo al Napoli per ulteriori anni con un ingaggio ritoccato rispetto a quello attuale.