Schira – Napoli alla ricerca di quattro acquisti: ecco i ruoli prefissati

Il Napoli è alla ricerca di quattro acquisti per dare vigore alla rosa della prossima stagione.

Come riportato poco fa dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira dal suo profilo Twitter, infatti, gli azzurri sarebbero alla ricerca di un terzino destro che possa sostituire Di Lorenzo, oltre ad un difensore centrale, un centrocampista ed un esterno.

#Napoli are working to sign 4 players:

– right fullback as Di Lorenzo backup

– a centre-back

– a midfielder

– a winger #transfers