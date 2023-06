Gazzetta – Garcia detta la linea: vuole da subito il sostituto di Kim e una decisione su Osimhen

Rudi Garcia ha dettato alcune condizioni importanti per il mercato del Napoli.

Il nuovo tecnico azzurro, come riportato stamane dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha fatto sapere al patron azzurro che avrà bisogno di un acquisto in difesa al posto dell’ormai partente Kim prima dell’inizio del ritiro presso Dimaro Folgarida: il nome che piace è quello di Danso e il tecnico spera di averlo a disposizione nel minor tempo possibile. Sul fronte Osimhen, invece, non è facile sbilanciarci in questo momento e per questo il francese avrebbe richiesto alla proprietà di decidere le sorti del suo futuro almeno prima del secondo ritiro prestagionale fissato a Castel Di Sangro, in modo da avere un mese circa per pensare al suo erede ed integrarlo in rosa.