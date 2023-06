Gazzetta – Futuro Osimhen: ADL vuole blindarlo, svelata l’offerta per il rinnovo

Sono ore decisive in casa Napoli per definire il futuro di Victor Osimhen. Nei prossimi giorni, Aurelio De Laurentiis dovrebbe incontrare Roberto Calenda, agente del nigeriano, per discutere in merito al possibile rinnovo.

Stando a quanto ripotato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il presidente non offrirà più di 6 milioni di euro netti a stagione, sfruttando anche le agevolazioni del Decreto Crescita, che nel caso dell’attaccante sono estendibili perché ha una figlia in Italia e ha preso casa.

Dal canto suo, Calenda prenderà tempo per capire qual è il prezzo effettivo stabilito da ADL per cedere il giocatore. Se il Napoli lo valuta 120 mln di euro, allora l’ingaggio del nuovo contratto dovrà essere proporzionato a quella cifra.

Attesi sviluppi nei prossimi giorni.