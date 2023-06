Il futuro di Victor Osimhen è ancora da definire. ADL è stato chiaro: vuole blindare il giocatore proponendogli il rinnovo. Ma se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, non è da escludere la cessione.

Pensando a tale scenario, il Napoli sta valutando diversi profili per sostituire il centravanti qualora dovesse andar via. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, due sono i giocatori presi in esame: Jonathan David del Lille e Beto Betuncal dell’Udinese.