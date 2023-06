Malfitano: “Rinnovo Osimhen? Tutto gira attorno all’aspetto economico”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, il giornalista Mimmo Malfitano ha rilasciato delle dichiarazioni sulla questione relativa al rinnovo di Osimhen.

Queste le sue parole: “Tutto gira attorno all’aspetto economico, attorno al suo cartellino ci sono cifre indecenti e quando si parla di contratto è normale che ci sia una pretesa sull’aspetto economico”.

Poi parentesi su Rudi Garcia: “C’è interesse attorno a lui. La gente è curiosa e lui non ha mostrato difficoltà davanti all’idea di dover difendere lo scudetto conquistato da Spalletti: è quel profilo low cost per De Laurentiis, rispetto ai dieci milioni di Luis Enrique o agli otto di Galtier. Tatticamente Garcia ha già lasciato intendere che nel corso della stagione potrà modificare qualcosa dal punto di vista tattico, è importante. Possono essere accorgimenti che potrebbero in qualche modo sorprendere gli avversari”.