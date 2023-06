KKN – E’ finito il casting per il nuovo allenatore, sarà un francese?

Come riferito da Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli, il casting per il nuovo allenatore è finito. Voce che trova conferma anche dalle parole del direttore Valter De Maggio nel corso di Radio Goal. Nessuno dei due fa il nome del tecnico scelto dal Presidente, ma è molto probabile si tratti di un francese (con Galtier in pole, Garcia defilato e sullo sfondo il sogno Zidane). L’unica cosa certa è che ADL ha scelto il tecnico e Alvino ha aggiunto: “Si tratta di un tecnico importante”. Adesso bisogna solo aspettare per scoprire di chi si tratta.