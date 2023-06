Gazzetta – L’Inter chiederà a Koulibaly di abbassarsi l’ingaggio

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito dell’interesse dell’Inter per Kalidou Koulibaly, difensore ex Napoli. Il ds Piero Ausilio è volato a Londra per convincere la dirigenza dei Blues, che però ha lasciato intendere che i calciatori non verranno dati in prestito. L’intenzione è quella di monetizzare dalle loro possibili cessioni, visto l’elevato prezzo di acquisto. Koulibaly sta bene a Londra, ma la società inglese vuole cederlo per sfoltire l’affollato reparto dei difensori. Inoltre, la società nerazzurra gli chiederà di abbassarsi l’ingaggio da 10 milioni netti annui per poter avviare una trattativa.