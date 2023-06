Cm.it – Con Galtier potrebbero arrivare a Napoli due giocatori

Christophe Galtier, allenatore del Paris Saint-Germain, è probabilmente il favorito per rimpiazzare Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Prima però, dovrà liberarsi dal club parigino, con una buonuscita che potrebbe essere di circa 6 milioni di euro. Un suo approdo sulla panchina partenopea potrebbe favorire la permanenza di Victor Osimhen, da lui allenato al Lille. In caso di addio però, uno dei profili nel mirino potrebbe essere quello di Jonathan David, suo erede al club francese e giocatore valorizzato proprio dal tecnico. La sua valutazione è di circa 50 milioni di euro. Tuttavia, Galtier è un tecnico che in carriera ha cambiato più di una volta modulo per adattarsi alle esigenze della rosa. Motivo per cui si potrebbe puntare ad un nuovo centrocampista. Il nome potrebbe essere quello di Seko Fofana, centrocampista ex Udinese attualmente in forza al Lens. Potrebbe essere un’opzione in caso di partenza di un centrocampista.