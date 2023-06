La Salernitana sta valutando la possibilità di ingaggiare Igor Tudor come nuovo allenatore, in risposta all’interesse del Napoli per Paulo Sousa. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, non sarà facile convincere Tudor a scegliere la squadra granata, ma i primi contatti sono già stati avviati. Inoltre, ci sono anche altre alternative come Farioli, Di Francesco, Pirlo e Gattuso.