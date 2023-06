Da Salerno: “Anche se Paulo Sousa non andasse al Napoli, la società ci pensi bene a riconfermarlo”

La notizia dell’incontro tra Paulo Sousa e De Laurentiis non è piaciuta ai tifosi della Salernitana e il portale Tuttosalernitana critica il modo in cui tutto ciò è avvenuto: “E’ vero, il contratto lo prevede e non c’è nulla di illegale. Ma c’è un discorso etico da prendere in considerazione e Paulo Sousa rischia di essere ricordato soprattutto per essere venuto meno ad una parola data. Proprio lui che ha fatto lezione di moralità nelle scuole e tra i bambini che lo aspettavano sotto l’acqua o sotto il sole all’esterno del Mary Rosy.

Se l’operazione col Napoli dovesse saltare, ci vorrebbe un bel coraggio a presentarsi in ritiro il 10 luglio come se nulla fosse. La società ci pensi bene, il tecnico non è nuovo a questi dietrofront e anche agli occhi del gruppo squadra siamo certi che abbia perso punti”.