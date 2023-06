Venerato: “Hancko per sostituire Kim, potrebbero bastare 20 milioni”

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a 1 Football Club sul possibile sostituto del partente Kim: “Il Napoli sa con certezza che perderà Kim, ed è ovvio che si stia già muovendo sul mercato per trovare un’alternativa. L’idea è quella di valutare due tre profili. Uno di questi è Hancko del Feyenoord. 20 milioni dovrebbero bastare, una cifra intermedia tra i 18 offerti e i 25 richiesti. Il difensore ha già dato il suo assenzo, quindi c’è da trovare solo l’intesa tra i due club per la fumata bianca. Kiwior dell’Arsenal è sfumato invece per motivi economici”.