Dalla Francia – Nagelsmann al Psg, il Bayern chiede 8 milioni per lasciarlo andare

Secondo quanto riportato dalla testata francese L’Equipe, il Paris Saint-Germain sarebbe pronto ad annunciare l’esonero di Christophe Galtier. Al suo posto arriverà il tecnico Julian Nagelsmann, uno dei nomi accostati al Napoli per succedere a Luciano Spalletti. Per lui, è pronto un triennale dal valore di 8 milioni all’anno. Tuttavia, l’allenatore è ancora sotto contratto con il Bayern Monaco, e la squada bavarese non ha intenzione di lasciarlo andare in questa maniera. La loro intenzione è quella di richiedere una somma di almeno 8 milioni di euro per lasciare libero l’allenatore di accasarsi a Parigi. Cifra che la società parigina cercherà di abbassare.