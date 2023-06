Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato del futuro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il cui futuro a Napoli appare in forte discussione. Secondo quanto riportato, il dirigente avrebbe comunicato ad Aurelio De Laurentiis la sua volontà di proseguire altrove la sua carriera già prima di Pasqua. Anche per questo, a breve potrebbe esservi l’incontro decisivo per lasciarlo partire.