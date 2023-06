Ambrosino: “A Napoli Maradona è un Dio. Qua in Argentina i tifosi chiedono se tra noi c’è un napoletano”

Giuseppe Ambrosino, attaccante di proprietà del Napoli, è stato intervistato da Tuttosport. Si è parlato a proposito della sua esperienza al Mondiale Under 20 e non solo.

“Sfida con la Corea del Sud? Mi sarebbe piaciuto anche incontrare di nuovo la Nigeria per una rivincita. I punti di forza dell’Italia? Il gruppo, è la cosa più importante essere così coesi a livello di squadra. Oltre questo c’è il gioco. Se i difensori fossero tutti come Kim? Speriamo di no… (ride, ndr). Al di là del risultato finale, giocare un Mondiale in Argentina è un sogno. Quando ho saputo che si sarebbe tenuto qui è stata un’emozione in più. A Napoli Maradona è un Dio e lui è nato qui. Quando abbiamo dei momenti liberi e usciamo per fare una passeggiata, la gente ci chiede se ci sono napoletani. Quando gli dico di esserlo, sorridono. È un’esperienza fantastica e sono contento di viverla, certo che vincere renderebbe il tutto più bello. Emozione di giocare in Nazionale? Per me è troppo bello. Ormai siamo un gruppo che è una famiglia, ci conosciamo, ci vogliamo bene, ogni volta che ci rivediamo in Nazionale nasce un ambiente bellissimo”.