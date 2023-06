Il Napoli è alla continua ricerca di un allenatore per la prossima stagione. Sta prendendo sempre più quota l’ipotesi Conceicao, allenatore del Porto, già in passato accostato agli azzurri. A darne ulteriore conferma ci ha pensato l’ex capitano del Napoli, Giuseppe Bruscolotti, che ha dichiarato questo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ieri ho saputo che il Napoli sta parlando con Conceicao e me piacerebbe molto”.