Valter De Maggio, giornalista, ha svelato una notizia nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Domani verranno a Napoli Claudia Villafañe e Giannina Maradona a visitare i luoghi del cuore. Nella giornata di sabato andranno di giorno a visitare il murales di Maradona, e di sera saranno sul palco di Gigi D’Alessio in concerto a Piazza del Plebiscito. Domenica saranno allo stadio Diego Armando Maradona per seguire la partita Napoli-Sampdoria e la festa scudetto.