Paolo Cannavaro, ex calciatore del Napoli, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli.

“Festa scudetto? Godiamocela, senza pensare ad allenatori o dirigenti. L’uomo in più in questo gruppo è stato Giovanni Di Lorenzo, un capitano silenzioso che non ha mai pronunciato una parola fuori posto. Panchina a Fabio? I Cannavaro sono legatissimi a Napoli, ci auguriamo di poter far parte della società. Ora il Presidente metterà mano e godiamoci questo ciclo che si è concluso in maniera vittoriosa”.